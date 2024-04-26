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Winline и BetBoom готовы платить «Зениту» более миллиарда рублей в год. Клуб хочет рекордные 2 млрд («РБК Спорт»)

«Зенит» рассчитывает получать до 2 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером. По словам источников «РБК Спорт», «Зенит» ведет переговоры с букмекерскими компаниями Winline и BetBoom – обе компании готовы платить чуть больше 1 млрд рублей в год.

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