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ТАСС

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В Швейцарии 2 тыс. человек вышли на акцию за нейтралитет и против санкций

В Швейцарии 2 тыс. человек вышли на акцию за нейтралитет и против санкций

БЕРН, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек в Берне приняли участие в антивоенной демонстрации против размывания швейцарского нейтралитета и за отмену односторонних принудительных санкций конфедерации, в том числе против России.

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