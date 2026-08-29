В Швейцарии 2 тыс. человек вышли на акцию за нейтралитет и против санкций

БЕРН, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек в Берне приняли участие в антивоенной демонстрации против размывания швейцарского нейтралитета и за отмену односторонних принудительных санкций конфедерации, в том числе против России.
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