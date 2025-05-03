Америка славится своими странными законами, которые порой распространяются даже на животных. Некоторые официальные законы и негласные правила вызывают недоумение у всего мира, рассмотрим некоторые из них: В Калифорнии был введён просто абсурдный закон о том, что в городе Бейкерсфилд запрещено заниматься сексом с Дьяволом без презерватива.
Секс по-американски: 10 самых странных правил
Комментарии
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Tania Еременко
Недаром же Задорнов , побывав в Америке, написал, что они тупые. Этому доказательств - тьма, перечислять их противно. Но я там тоже была, и эта мерзкая страна привлекает наших придурков -артистов только дешевыми тряпками.
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10 час.
В С
Пендосрань , одно слово.
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4 час.
ВК
Валерий Каплун
Кто бы мог подумать,что Задорнов тоже пророк.
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4 час.
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