Секс по-американски: 10 самых странных правил

Америка славится своими странными законами, которые порой распространяются даже на животных. Некоторые официальные законы и негласные правила вызывают недоумение у всего мира, рассмотрим некоторые из них: В Калифорнии был введён просто абсурдный закон о том, что в городе Бейкерсфилд запрещено заниматься сексом с Дьяволом без презерватива.