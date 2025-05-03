Все о сексе и о...
ГлавнаяБлогИсторииСтатьиФото
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о сексе и отношениях :)

18 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каплун
    Кто бы мог подумать,что Задорнов тоже пророк.Секс по-американс...
  • В С
    Пендосрань , одно слово.Секс по-американс...
  • Tania Еременко
    Недаром же Задорнов , побывав в Америке, написал, что они тупые.   Этому доказательств - тьма, перечислять их противн...Секс по-американс...

Секс по-американски: 10 самых странных правил

Секс по-американски: 10 самых странных правил

Америка славится своими странными законами, которые порой распространяются даже на животных. Некоторые официальные законы и негласные правила вызывают недоумение у всего мира, рассмотрим некоторые из них: В Калифорнии был введён просто абсурдный закон о том, что в городе Бейкерсфилд запрещено заниматься сексом с Дьяволом без презерватива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Недаром же Задорнов , побывав в Америке, написал, что они тупые.   Этому доказательств - тьма, перечислять их противно. Но я там тоже была, и эта мерзкая страна привлекает наших  придурков -артистов  только дешевыми тряпками.
Ответить
10 час.
В С
Пендосрань , одно слово.
Ответить
4 час.
ВК
Валерий Каплун
Кто бы мог подумать,что Задорнов тоже пророк.
Ответить
4 час.
наверх