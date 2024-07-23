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Спички - не игрушка

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Подвалы с телами "пропавших без вести": Олейник рассказал правду о смерти бойцов в Крынках

Подвалы с телами "пропавших без вести": Олейник рассказал правду о смерти бойцов в Крынках

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинский политик Владимир Олейник рассказал, что в Крынках убито более 700 человек.

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