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Посол Нечаев: Германия продолжает курс на разрушение двусторонних отношений

Посол Нечаев: Германия продолжает курс на разрушение двусторонних отношений

Посол России в Берлине Сергей Нечаев во время визита в МИД ФРГ заявил, что власти Германии продолжают курс на планомерное разрушение двусторонних отношений.

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