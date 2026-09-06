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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Maya Hawke: 'I Think The World Is In So Much Chaos And In So Much Pain, That Actually Now Enthusiasm Is The Move! It's...'

Quote Of The Day By Maya Hawke: 'I Think The World Is In So Much Chaos And In So Much Pain, That Actually Now Enthusiasm Is The Move! It's...'

Stranger Things star Maya Hawke shares a nugget of wisdom on the importance of enthusiasm.Stranger Things star Maya Hawke shares a nugget of wisdom on the importance of enthusiasm.

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