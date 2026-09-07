Транспортный коллапс в Киеве: из-за продолжающейся тревоги люди стоят в огромных очередях на транспорт (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за продолжающейся тревоги в Киеве люди стоят в огромных очередях на транспорт. На снимке — очередь на автобус на остановке «Дворец спорта».
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