Комиссия заявила, что США не смогут победить КНР с Россией

Соединенные Штаты не могут составить конкуренцию Пекину и Москве и не смогут выиграть в случае военного конфликта с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в сфере обороны США.
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