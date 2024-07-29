Комиссия заявила, что США не смогут победить КНР с Россией

Соединенные Штаты не могут составить конкуренцию Пекину и Москве и не смогут выиграть в случае военного конфликта с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в сфере обороны США.