«Изгнала его»: в сети обсуждают возможный разрыв отношений Надежды Кадышевой и её супруга Костюка

Пара Кадышевой и Костюка считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на то, что оба супруга крутятся в музыкальной сфере, их отношения с 1983 года остаются крепкими и гармоничными.
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