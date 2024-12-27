Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Изгнала его»: в сети обсуждают возможный разрыв отношений Надежды Кадышевой и её супруга Костюка

«Изгнала его»: в сети обсуждают возможный разрыв отношений Надежды Кадышевой и её супруга Костюка

Пара Кадышевой и Костюка считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на то, что оба супруга крутятся в музыкальной сфере, их отношения с 1983 года остаются крепкими и гармоничными.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Это их личное дело, нехер лезть туда!
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