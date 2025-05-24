Легализация в Европе террористов разных мастей ещё больше развязывает руки киевскому режиму. За последние несколько лет террористическая сущность нынешнего политического режима на Украине стала абсолютно очевидной.
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