Сестра родила долгожданного выстраданного сына, а через двадцать лет заявила: «Надоел!» – и выставила из дома— А ведь двадцать лет назад мы ее называли «сумасшедшей мамашей»! – рассказывает про сестру пятидесятипятилетняя Ирина.
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