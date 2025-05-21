Абдул Хаким Шареи принял участие в Петербургском международном юридическом форуме. Шаким является ключевой фигурой в правящей структуре «Талибана», а после 2021 года он один из главных идеологов исламского правосудия в Афганистане.
"Талибан" на форуме в Питере
Комментарии
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Ирина Некрасова
Мир затягивает в Средневековье. И, что характерно, никто особо не сопротивляется... Скорее наоборот. На международные форумы приглашают эту беспросветную дикость!
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