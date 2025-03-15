Невестка Васильевой в слезах: «Нас обвинили в мошенничестве. Купив квартиру, хочется испытывать не такие эмоции»

Сын Татьяны Васильевой через несколько недель станет папой в пятый раз. Перед родами жены Филипп планировал перебраться в другую квартиру, но его ждал неприятный сюрприз…Сын Татьяны Васильевой через несколько недель станет папой в пятый раз.