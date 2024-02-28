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Володин жёстко ответил Макрону, заявив, что своими действиями он разжигает третью мировую войну

Володин жёстко ответил Макрону, заявив, что своими действиями он разжигает третью мировую войну

Вячеслав Володин ответил на громкие заявления Макрона.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон добивается третьей мировой войны, пытаясь сохранить свою власть.

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