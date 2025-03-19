Челябинцу, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими, огласили приговор

Жителю Челябинска, врезавшемуся в такси, вынесли приговор. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 29-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии