Шестая версия операционной системы Aurora OS уже находится в стадии разработки, новые версии планируется выпускать каждые полтора-два года

"Ростелеком" рассказал о планах по развитию отечественной операционной системы Aurora. Дарюс Халитов, старший вице-президент компании по информационным технологиям, сообщил, что компания намерена выпускать новые версии ОС каждые полтора-два года.
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