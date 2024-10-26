Fox News: Израиль предупредил Белый дом о планируемых ударах по Ирану

Белый дом был уведомлен до нанесения Израилем ответных ударов по Ирану, сообщил телеканал Fox News.Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шон Сэветт заявил, что в Вашингтоне понимают, что Израиль наносит целенаправленные удары по военным объектам в Иране в качестве самообороны в ответ на атаку Тегерана 1 октября.