Истребители США едва не атаковали ВКС России: Нарушение протоколов зафиксировано в Сирии

В Сирии истребители США едва не атаковали самолёты ВКС России и снова нарушили протоколы.Американские воздушные силы в очередной раз попались на грубом нарушении протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии.
В Сирии истребители США едва не атаковали самолёты ВКС России и снова нарушили протоколы.Американские воздушные силы в очередной раз попались на грубом нарушении протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии.
Свежие комментарии