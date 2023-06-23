Царьград

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Истребители США едва не атаковали ВКС России: Нарушение протоколов зафиксировано в Сирии

Истребители США едва не атаковали ВКС России: Нарушение протоколов зафиксировано в Сирии

В Сирии истребители США едва не атаковали самолёты ВКС России и снова нарушили протоколы.Американские воздушные силы в очередной раз попались на грубом нарушении протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии.

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