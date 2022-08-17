Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность Магаданской области к сезонным рискам

17 августа в рамках рабочей поездки в Магаданскую область Министр МЧС России Александр Куренков провел координационное совещание по вопросам готовности сил и средств РСЧС к реагированию на сезонные риски.
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