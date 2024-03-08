Песков: помилование Путиным женщин связано с обсуждавшейся на СПЧ темой амнистии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение Владимира Путина о помиловании 52 обвиненных женщин, что связано с обсуждением в Совете по развитию гражданского общества и правам человека темы амнистии для женщин различных категорий.