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Песков: помилование Путиным женщин связано с обсуждавшейся на СПЧ темой амнистии

Песков: помилование Путиным женщин связано с обсуждавшейся на СПЧ темой амнистии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение Владимира Путина о помиловании 52 обвиненных женщин, что связано с обсуждением в Совете по развитию гражданского общества и правам человека темы амнистии для женщин различных категорий.

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