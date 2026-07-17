Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Красноярском крае полицейские и общественники провели мероприятие с участниками ТОС, направленное на повышение правовой грамотности у подростков

Старший специалист направления по взаимодействию со СМИ ОМВД России «Минусинский», главный специалист-эксперт правового направления и член Общественного совета при ОВД встретились с активистами трудовых отрядов старшеклассников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии