В Красноярском крае полицейские и общественники провели мероприятие с участниками ТОС, направленное на повышение правовой грамотности у подростков

Старший специалист направления по взаимодействию со СМИ ОМВД России «Минусинский», главный специалист-эксперт правового направления и член Общественного совета при ОВД встретились с активистами трудовых отрядов старшеклассников.
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