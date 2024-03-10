У шизофрении и старения нашли общие биологические механизмы

Изначально ученые анализировали экспрессию генов в образцах ткани головного мозга людей. Они изучили изменения в миллионах отдельных клеток и обнаружили, что у пожилых и людей с шизофренией два типа клеток – астроциты и нейроны – снижают экспрессию генов, поддерживающих синапсы, которые обеспечивают коммуникацию нейронов, https://www.