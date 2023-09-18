Власти Конго опровергли сообщения о госперевороте

Ранее сообщалось, что, пока президент Дени Сассу-Нгессо улетел в США на Генассамблею ООН, военные берут под контроль ключевые объекты в столице Конго БраззавилеВ правительстве Конго опровергли сообщения СМИ о происходящем в стране госперевороте.