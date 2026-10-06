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МОСИНФОРМ

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Столица вновь получила наивысший кредитный рейтинг

Столица вновь получила наивысший кредитный рейтинг

Москва вновь получила наивысший кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА». При оценке специалисты учли развитую экономику столицы, привлекательные условия для инвесторов, сбалансированный бюджет и небольшую долговую нагрузку.

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