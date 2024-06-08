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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клаудио Раньери: «Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»

– Есть ли у вас сожаления? – Мне жаль, что я не выиграл скудетто с «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

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