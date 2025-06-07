ИА Новороссия "Друзья Алиева" разоряют нашу промышленность? Удар нанесла мафия "Садовода": Русских увольняют, фабрики закрывают Коллаж NovorosInform Вскрыта новая коррупционная схема, которая подрывает экономику страны в больших масштабах.
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