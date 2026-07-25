В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Денис Паслер «В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры», — написал он в Telegram-канале.
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