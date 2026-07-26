Медведев предложил сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев комментируя в своем Telegram-канале слова нового премьера Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины, назвал того "премьером мелкобритании".
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