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Газета.ру

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Медведев предложил сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой

Медведев предложил сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев комментируя в своем Telegram-канале слова нового премьера Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины, назвал того "премьером мелкобритании".

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