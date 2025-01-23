Барражирующий боеприпас «Куб-2-Э» Общий вид БПЛА «Куб-2-Э»Несколько лет назад концерн «Калашников» представил первые барражирующие боеприпасы собственной разработки, в т.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Барражирующий боеприпас «Куб-2-Э» Общий вид БПЛА «Куб-2-Э»Несколько лет назад концерн «Калашников» представил первые барражирующие боеприпасы собственной разработки, в т.
Свежие комментарии