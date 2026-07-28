Режиссура, УДО и ранние утраты: как сложились судьбы актеров сериала «Диверсант»

Военная драма «Диверсант» вышла на экраны осенью 2004 года и быстро стала культовой. История о трех разных бойцах, вынужденных доверять друг другу на фронте, запомнилась зрителям во многом благодаря актерскому составу.
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