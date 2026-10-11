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Жертвами атаки на аэропорт Эр-Рияда стали 12 человек, еще 309 пострадали

Жертвами атаки на аэропорт Эр-Рияда стали 12 человек, еще 309 пострадали

Обострение конфликта вокруг Йемена затронуло гражданскую авиацию Саудовской Аравии. Эр-Рияд возложил ответственность на хуситов и пообещал ответ, однако движение не подтвердило свою причастность к удару 10 октября.

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