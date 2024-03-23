Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Власти Москвы также возьмут на себя организацию похорон погибших В своем телеграмм-канале сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что совместно с Московской областью власти Москвы выражают поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».
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