Врач Сайфулина призвала в первую очередь прививать детей от менингита

Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно вакцинировать детей еще от нескольких заболеваний, рассказала агентству "Прайм" врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина.
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