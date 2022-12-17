Эксперт Семушина перечислила необычные дешевые подарки на Новый год

Pixabay Не все хорошие подарки на Новый год стоят больших денег. Интересные дешевые варианты вещей, которыми можно порадовать близких, во время беседы с "Известиями" перечислила PR-директор сети магазинов "Азбука Севера" Александра Семушина.
Pixabay Не все хорошие подарки на Новый год стоят больших денег. Интересные дешевые варианты вещей, которыми можно порадовать близких, во время беседы с "Известиями" перечислила PR-директор сети магазинов "Азбука Севера" Александра Семушина.
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