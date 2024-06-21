«Единая Россия» организует 22 июня памятные акции в российских городах

В городах создадут сотни «огненных картин», посвященных событиям Великой Отечественной войны. Инсталляцию, посвящённую началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве.
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