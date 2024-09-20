Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей

Лучшие и надежные машины в ценовой категории до 2,3 млн рублей перечислили эксперты портала HotCars. Первое место в списке занял Kia Soul 2023 года выпуска с 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 147 л.