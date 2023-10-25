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На этот раз Xiaomi не балует разнообразием? Названы все цвета Xiaomi 14

На этот раз Xiaomi не балует разнообразием? Названы все цвета Xiaomi 14

Если у Xiaomi 13 было много цветов (около десятка), то у Xiaomi 14 их будет меньше: всего четыре. Это следует из слайда презентации, показанной президентом Xiaomi Group Уильямом Лю (William Lu) на мероприятии Snapdragon Summit 2023 во время анонса однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3.

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