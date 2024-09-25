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Сергей Корниленко опроверг слухи об увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»

Сергей Корниленко опроверг слухи об увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко опроверг слухи о возможном увольнении Игоря Осинькина после матча с «Локомотивом».

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