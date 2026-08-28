В РФ дали прогноз, что помириться с Украиной удастся в ближайшие 50 лет Иллюстрация: "Блокнот" Об этом же говорил президент Путин — большинство украинцев заинтересованы в дружбе с РФ.
«Произойдет это не при нашей жизни»: России и Украине предрекли долгий путь к миру
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Если будет продолжаться жевание губами соплей, то и 50-ти лет не хватит
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1 м.
тимур чагалидзе
Надо хохлозаврам предложить по 2 пары кружевных труселей, по 2 пачки печенья и 2 банки варенья, ну и, сала шмат... Мать родную продадут и про эвроынтеграцюю забудут)
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1 м.
Игорь Кузнецов
Сложно прогнозировать в каких границах останется Украина по завершению военного противостояния. Относительно "большинства украинцев" - если оценивать их как пассивных сочувствующих националистическим лозунгам, то 50-ти лет явно мало для нормализации отношений с теми, кого объявили "агрессорами" и "захватчиками".
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4 н.
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