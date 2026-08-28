«Произойдет это не при нашей жизни»: России и Украине предрекли долгий путь к миру

ВН Валерий Николаевич Если будет продолжаться жевание губами соплей, то и 50-ти лет не хватит

тимур чагалидзе Надо хохлозаврам предложить по 2 пары кружевных труселей, по 2 пачки печенья и 2 банки варенья, ну и, сала шмат... Мать родную продадут и про эвроынтеграцюю забудут)