Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Misha Glusch
    сразу и пожечь их ТОСами и Полонезами...Эксперт Борисенок...
  • Misha Glusch
    так их всего 2 штуки и было...Россия выслала дв...
  • Elena Dmitrieva
    Надо было на двух, а всю эту шушеру выслать из страны.Россия выслала дв...

Оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели

Оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели

Расчеты операторов FPV-дронов подразделений беспилотной авиации 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» из Приморья показали боевую работу в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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