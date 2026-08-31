Роспотребнадзор заблокировал 39,4 тысячи сайтов, продававших опасные БАДы

В России заблокировали 39,4 тысячи сайтов, на которых пользователям продавали запрещённые БАДы. Об этом Общественная Служба Новостей сообщает со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- LD Депутат Госдумы Ш...
- С В Киеве приостано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым