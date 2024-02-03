Большая сводка: Купянск – «жор» сил ВСУ, Угледар – что будет после сдачи Новомихайловки

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Комментарии
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Александр Гребнев
Почему не сбили опять Америка была бы в трауре пора ей по морде давать и почаще
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15 час.
Александр Сухарев
Амеров необходимо сбивать не раздумывая. Они с нами не циремонятся. Самолет сбили и будто так и надо. Мордой в дерьмо и пусть только дернутся. Уже давно пора переходить от слов к делу., если у нас кишка не тонка. Если на самом деле у нас перевес в ядерном вооружении чего ждем? Воюя с хохлами мы мало чего добьемся, даже когда победим. НАТО во главе с Америкой вот цель для установления справедливого мира. И внутренних шавок прижать жестко. Поэтому все чаще и чаще вспоминают Сталина и начинают понимать почему он действовал так, а не иначе. Если бы в те времена мы вели себя так, как сейчас, не было бы никакой победы.
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14 час.

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