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Советник главы ЦБ сравнил экономику РФ с верблюдом

Советник главы ЦБ сравнил экономику РФ с верблюдом

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом, объяснив это ее устойчивостью и способностью выживать в самых экстремальных условиях.

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