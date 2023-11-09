Володин пригрозил раскулачить активы стран G7 в России

Председатель Госдумы России жестко осудил решение Запада присвоить себе русские деньги.По словам Вячеслава Володина, отказ Запада вернуть России ранее замороженные активы на сумму примерно в $300 млрд является циничным нарушением международного права.
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