US Breakthrough Could Build Hypersonic Shields, Rocket Parts In A Fraction Of The Time Authored by Christopher McFadden via Interesting Engineering, John Hopkins APL researchers have found a way to dramatically speed up the way that carbon-carbon composites can be created.
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