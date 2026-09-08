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Zero Hedge

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US Breakthrough Could Build Hypersonic Shields, Rocket Parts In A Fraction Of The Time

US Breakthrough Could Build Hypersonic Shields, Rocket Parts In A Fraction Of The Time

US Breakthrough Could Build Hypersonic Shields, Rocket Parts In A Fraction Of The Time Authored by Christopher McFadden via Interesting Engineering, John Hopkins APL researchers have found a way to dramatically speed up the way that carbon-carbon composites can be created.

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