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Защитник «Динамо» СПб Масалов забил гол с центра поля в матче Кубка

Защитник «Динамо» Санкт-Петербург Александр Масалов прямым ударом со штрафного удара забил гол с центра поля в ворота «Сочи» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

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