Турецкие власти обеспокоены необычными туристами на своих курортах

Турецкие власти обеспокоились «портретом» отдыхающих на своих курортах: вместо платёжеспособных немцев с европейскими паспортами почти без денег едут непонятно кто – в основном мигранты из Афганистана, Пакистана и других стран.
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