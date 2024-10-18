В берлинской администрации предложили способ обуздать киевский режим и прекратить его "ядерный шантаж", который украинские власти пытаются использовать ради быстрого вступления в Североатлантический альянс.
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