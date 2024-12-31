Интервью с директором Государственного геологического музея РАН имени В.И. Вернадского Сергеем Черкасовым Редакторская колонкаНакануне Нового года мы пообщались с Сергеем Черкасовым, заслуженным геологом России, д.
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