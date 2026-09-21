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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о 3:4 с ЦСКА: «До идеала как до луны. «Адмирал» все буллиты расстрелял на предсезонке, видимо»

Главный тренер « Адмирала » Олег Браташ прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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